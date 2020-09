Zverev y Osaka, semifinalistas del Abierto de Estados Unidos más impredecible

Este US Open será el primer Grand Slam que no alzarán ni Djokovic, ni Roger Federer ni Rafa Nadal desde 2016.

“Comencé a jugar mejor, fui más consistente con mi servicio. Me dije a mí mismo: ‘estoy abajo 6-1 y 4-2, no tengo ya nada que perder en este momento”, recordó Zverev tras el partido.

