Zverev doblega a Nadal y accede poderoso a ‘semis’ en Madrid

En el segundo y definitivo set, pues no hubo opción de remontada, Zverev guardó bien su saque, sin dar opción de rotura al manacorí. Nadal salvó con una dejada espectacular el primer ‘break point’ en contra, pero en el quinto juego ya no pudo salvar las dos bolas de rotura que tuvo el alemán, que aprovechó la primera para ponerse 2-3 arriba.

Nadal se descolocó. Tuvo algunos momentos buenos, grandes dejadas y potentes golpes de derecha, pero Nadal no fue él, no fue la mejorada versión que se vio en Barcelona para ganar de nuevo otro Godó. Esta vez, enfrente, tuvo a un Zverev que fue a más y que creyó ciegamente en su juego, en poder batir al fin a Nadal en la arcilla.

