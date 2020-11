Zverev derrota a Nadal en semifinales de París

El número dos del mundo regresó esta semana después de casi un mes de su último partido, el que supuso el 13º Roland Garros de su palmarés. En París, Feliciano López, el australiano Jordan Thompson y Pablo Carreño no fueron partidos fáciles, pero de menos a más, Nadal se adaptó y ganó. Ante Zverev no lo consiguió.

Rafa Nadal cayó (6-4, 7-5) este sábado en semifinales del Masters 1.000 de París ante el alemán Alexander Zverev, otro duelo exigente que no logró enderezar el balear, en busca de un título que no tiene y antes de la Finales ATP.

