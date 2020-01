Zulay Rodríguez habla sobre el oro y arremete contra fotógrafo y periódico

Si por acá llueve, por allá no escampa.

Este jueves 2 de enero la diputada Zulay Rodríguez señaló que demandará al fotográfo Mauricio Valenzuela y al diario de la 12 de octubre, La Prensa, por publicaciones con supuestas manipulaciones, en un caso con un excliente y unos 66 kg de oro.

Según Rodríguez, la cantidad mencionada en ambos informes dado por Valenzuela y el periódico no son las correctas, por lo que cree que todo es con el fin de dañar su imagen. En general solo le tocan unas 42 láminas.

El caso de los 66 kg de oro decomisado viene desde el 2009

En marzo de 2009, José Luis Penagos (Mexicano) y José Felipe Mendoza (Venezuela) fueron detenidos al hacer escala en Panamá, con 66.4kg de oro valorado en más de 3 millones de dólares, que no habían sido declarados.

Tras lo sucedido, Penagos resaltó que no tenía porque declarar el bien si su destino final era Colombia, no Panamá.

Ver más: Lionel Messi aplasta a Cristiano Ronaldo en este registro de la última década

Mauricio Valenzuela de Claramente Panamá habló con Penagos y este destacó que viajó en tránsito y fue retenido al pasar por el gusano de trasbordo. A penas alcanzó a hablar con su abogado cuando vio que todo se ponía feo.

Según el video de focopanama en Instagram, en diciembre de 2009, fueron sobreseídos y deportados ambos extranjeros. Para el 2013, Zulay Rodríguez y Rafael Araúz son contratados para recuperar el oro.

De acuerdo a Penagos se llegó a un acuerdo de pago del 20% del valor de lo que se recuperará. El contrato se hizo verbalmente. Desde ese momento los dos extranjeros entregaron el poder absoluto a sus abogados y estos hicieron dos acuerdos de pago. Penagos destacó que fue demandado y aún así se repartieron su oro, sin el ver si quiera el retorno de su bien.

En la nota del periódico La Prensa, el Banco Nacional de Panamá, como consta en acta, devolvió la totalidad del oro decomisado, aunque se perdiron unos tres kilos entre decomiso y devolución. Además que la diputada Zulay Rodríguez recibió un porcentaje en oro por el pago de honorarios. La nota señala que la abogada cobró su porcentaje que durante todo el proceso nunca recibió pago alguno y que en varias ocasiones había pedido a su cliente un abono.

Se metieron en algo privado

Para la diputada Zulay Rodríguez, “esto fue un caso judicial de casi siete años de honorarios profesionales. Conflictos totalmente privados que no tienen que ver con mi gestión de diputada y no he manejado ningun bien público y se han metido en un conflicto practicamente a nivel privado para exponer esto ante un medio de comunicación que es compartido y he denunciado públicamente. Lo que pasa es que los demandé civilmente y esta demanda civil la gané y ahí está este períodico de la 12 de octubre no le quedó más remedio”.

Ver más: Wanda Nara asegura que no está con Mauro Icardi por su dinero

Según Rodríguez, su pasado cliente en siete años jamás tomó las declaraciones ni pagó sus honorarios.