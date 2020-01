Zubizarreta: ‘Hemos hecho todo lo posible para que Pep continuara’

BARCELONA, España. (EFE).- El director deportivo barcelonista, Andoni Zubizarreta, no ha querido entrar en polémica con el expresidente de la entidad, Joan Laporta, pero ha asegurado que el club ha hecho “todo lo posible” para que Pep Guardiola continuara en el cargo.

En unas declaraciones a Esport3, de la televisión autonómica catalana, Zubizarreta ha explicado que el club quiere mantener “el legado de Guardiola” y en todo momento el Barsa “intentará seguir la línea” marcada por el técnico de Santpedor.

Por eso, no está de acuerdo con las declaraciones de Laporta, quien aseguró que la actual junta directiva no había hecho todo lo que estaba en su mano para retener a Guardiola, aunque Zubizarreta ha insistido en que no es “nadie” para contestar al expresidente.

En líneas generales, Zubizarreta ha explicado que el Barsa tiene la obligación de disputar todos los títulos. “Eso es lo que hemos hecho. Contra el Chelsea se vio lo que tiene el fútbol de increíble, de imprevisible y de maravilloso, a favor y en contra”, ha dicho.

“Si fuera el padre que recibe estas notas (cuatro títulos si el Barsa gana la Copa), estaría contento con mi hijo. Tendría la idea de que estaría satisfecho con el trabajo, aunque había faltado alguna cosita (en referencia a la Liga y la Champions)”, ha insistido.

Respecto a la composición de la plantilla del año próximo, Zubizarreta ha aplazado cualquier decisión a que concluya la temporada, aunque se ha mostrado contrario a la posibilidad de que Dani Alves pueda abandonar el club catalán.

El director técnico ha desmentido que el Barsa tenga ningún tipo de preacuerdo para fichar al brasileño Neymar (Santos) y ha descartado que la temporada próxima regrese Bojan Krkic: “El acuerdo de cesión con el Roma es por dos años”. En todo caso, Zubizarreta considera que lo más interesante para el Barsa es mirar a su cantera.

En este sentido ha hablado de los defensas Montoya, Bartra y Muniesa, así como los jóvenes delanteros Deulofeu o Rafinha. “A veces, mirar la realidad es más fácil que mirar fuera”, ha resumido.