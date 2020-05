Zoo canadiense devuelve pandas a China por falta de bambú

Lanthier dijo que los pandas habían sido una de las mayores atracciones en el zoológico en Calgary, pero que la decisión no podía basarse en negocios. “Está basada en el bienestar de los animales. No puedo imaginarme si un día, dos o tres días seguidos, no puedo proveer el bambú. Sería catastrófico”.

“Lo importante son los animales. A fin de cuentas, no podemos pretender que cuidamos a los animales si no tomamos esas decisiones difíciles“, dijo Lanthier. “Creemos que el mejor lugar y el más seguro para Er Shun y Da Mao durante estos tiempos difíciles y sin precedentes es donde el bambú abunda y es de fácil acceso”.

AP • 21 May 2020 – 03:00 AM

