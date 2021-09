Zonas de desarrollo preocupan a lugareños en Honduras

Ordóñez señaló que no lo mencionó debido a que él tampoco lo sabía, y no se enteró sino hasta que Hernández lo mencionó en junio por la televisión.

Ramírez, la hija de Vásquez, recordó que el alcalde de San Marcos de Colón, Douglas Ordóñez, había hablado de lo que “sería una empresa en la que iba a haber trabajo para la gente pobre y que no emigrara a Estados Unidos, pero no dijo que era una ZEDE”.

You May Also Like