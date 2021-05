Zombis atacan Las Vegas en film de atraco de Zack Snyder

Por supuesto, otros cambios profundos han afectado al mundo desde que Snyder comenzó a filmar Army of the Dead en 2019, lo que le da a la película cierto inquietante aire de presagio.

Pero a pesar de su humor afilado, la cinta, una suerte de homenaje a películas de género como Escape from New York y Aliens, y de atracos como Ocean’s Eleven, tiene un verdadero valor emocional para Snyder.

“Así que su reacción no fue tipo: ‘Oh, Dios, no hagamos esa película. ¡Nadie quiere ver eso!”, relató.

En Army of the Dead , que se estrena hoy en contadas salas estadounidenses y en Netflix el 21, Las Vegas está en cuarentena tras ser invadida por hordas de muertos vivientes y un grupo de mercenarios armados intenta penetrar en la ciudad sitiada para robar millones de dólares de una bóveda debajo de la Franja, disponiendo de solo unas horas antes de que una bomba nuclear caiga sobre la ciudad.

You May Also Like