ZLC crea nueva categoría de arrendamiento en rellenos

Se trata de áreas que se den en concesión y en las cuales el empresario deberá cumplir con los estudios de impacto ambiental que exige la ley, además de otros requisitos. Ya existía normativa para reconocer las inversiones en mejorar públicas como calles, alcantarillado y otras en las cuales el Estado no invierte porque no tiene recursos para hacerlo, dijo. En este caso se hacía para los alquileres pero no existía para los rellenos que cuesta mucho tiempo y dinero por la movilización de materiales, precisó.

You May Also Like