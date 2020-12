Zlatan Ibrahimovic hace su once ideal de la historia, y de paso lanza un dardo a Pep Guardiola

Zlatan Ibrahimovic habló con La Gazzetta dello Sport y, entre otras cosas, hizo su once ideal de la historia del fútbol y repasó los momentos más importantes de su carrera de más de 20 años.

Xavi es uno de los fijos en su once ideal. Ibrahimovic coincidió con él en el Barça, equipo del que guarda un recuerdo agridulce. “El Barcelona era un equipo de fenómenos: primero seis meses arriba, luego por culpa del entrenador [Pep Guardiola] no estaba bien…“. Su equipo perfecto estaría formado por: Bufon, Nesta, Cannavaro, Maxwell, Maicon, Nedved, Vieira, Xavi, Zidane, Ronaldo y Maradona.

Restando importancia al Balón de Oro

El hecho de no haber ganado nunca un Balón de Oro no supone un drama para Zlatan Ibrahimovic, que valora mucho más el reconocimiento desde su Suecia natal y el galardón Guldbollen, que premia al mejor futbolista sueco del mundo. “No cambiaría mis 12 Guldbollen por uno de France Football, porque para mí significan continuidad. He visto a muchos jugadores que han ganado la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Champions League e incluso el Balón de Oro y han tenido un año maravilloso, fantástico, pero luego desaparecieron. Pero yo he estado en este deporte durante 25 años. Siempre en la cima. Entonces no cambio nada por nada”.

Milán, su equipo favorito

Ibrahimovic dio sus primeros pasos futbolísticos en Malmoe y a partir de ahí pasó por el Ajax, la Juventus, el Inter, el Barcelona, el Milan, el PSG, el Manchester United y Los Angeles Galaxy, antes de regresar nuevamente a Milán. “He jugado en muchos clubes y tengo respeto por todos. Pero el Milán es donde me siento como en casa. Voy a Milanello todas las mañanas y no tengo prisa por volver a casa. Así me sentí la primera vez que vine a Milán, que fue en 2010”, confiesa Ibrahimovic.