Zinedine Zidane evita hablar de su continuidad como DT del Real Madrid

Como ocurrió en el partido de ida, la apuesta táctica de Zidane no varió en ningún momento, calcando la del Chelsea con tres centrales. Reconoció que no tuvo el resultado que esperaba.

“Lo hemos intentado, pero el Chelsea ha sido superior y hay que felicitarles. También a mis jugadores por lo que han hecho en la Champions, no ha sido fácil pero estoy muy orgulloso de ellos. Lo han intentado pero no ha sido posible, hemos jugado ante un equipo que ha sido mejor”, añadió.

You May Also Like