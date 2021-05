Zidane ya ha decidido dejar el Real Madrid cuando acabe la temporada, según Telemadrid

Ganen la Liga o no, el Real Madrid ha tenido una campaña muy difícil y con mucho desgaste. El conjunto blanco ha peleado por la Champions hasta semifinales y se mantiene en la lucha por el título nacional, si bien no ha sido nada sencillo. Las múltiples lesiones (más de 50) han obligado a Zidane a hacer encaje de bolillos en demasiados fines de semana y ese desgaste le ha pasado factura.

