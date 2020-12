Zidane pone de ejemplo al baloncesto tras el 0-31 que le metió Real Madrid benjamín al Villaverde

Zinedinde Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció este lunes que el marcador del encuentro de benjamines que acabó con una victoria del conjunto blanco por 0-31 ante el Villaverde “es una cosa un poco fea” y abogó porque existan unas normas federativas para evitar situaciones así.

Pese a que muchas críticas fueron dirigidas al técnico blanco, su homónimo en el primer equipo no cree que este tenga la culpa. “El entrenador no dice a los jugadores lo que tiene que hacer. Juegan y lamentablemente puede pasar eso, es una cosa un poco fea encajar 31 goles. No compete al entrenador decir a los jugadores que no tienen que atacar más“, opinó el francés.

Además, Zidane señaló a las instituciones como la responsable de que se den estos resultados. “Es más cosa de la Federación“, apuntó en la rueda de prensa que ha concedido Zidane este lunes. De hecho, hasta se aventuró en dar una solución, como ocurre en otros deportes. “En el baloncesto, creo que después de 50 puntos, se para el partido. Hay que ver por ahí“, indicó.