Zidane: ‘Guardiola es de los mejores porque lo ha demostrado’

“Yo no soy quien para decir si se tiene que operar o no. Hay gente muy competente que sabe de esto. Eden está molesto, no está contento. Estamos un poco mal porque él quería volver con nosotros”, dijo Zidane.

Respecto al belga Eden Hazard , la gran baja del equipo blanco para el encuentro, Zidane aseguró que no sabe si se tiene que operar o no tras sufrir una fisura en el tobillo el sábado pasado ante el Levante.

