“Zidane está bien, mañana nos apoyará”

Zinedine Zidane, positivo por coronavirus , no ha salido a la rueda de prensa de antes del partido con el Alavés, en su lugar ha salido el segundo entrenador, David Bettoni, que ha informado de que Zidane, se encuentra bien. “No va estar mañana con nosotros físicamente, pero sí apoyando y ayudándonos” , ha afirmado. Sobre la situación de Odegaard, que ha pedido salir del club, Bettoni ha dicho no saber nada: “No sé bien lo que pasa con Martin. Es importante para nosotros, como los demás”.

