Zidane cuenta con Hazard

“Me duele que no jueguen porque son futbolistas, como todos, que quieren jugar. Los dos han hecho mucho aquí y son situaciones complicadas, pero esa es la peor parte para un entrenador. Es mi responsabilidad y eso no va a cambiar hasta el último día. Son momentos complicados”.

“Los jugadores están todos entrenando bien y esa es una buena noticia para un entrenador. Son muy serios y profesionales. Están todos enchufados y todos van a tener oportunidades para jugar. El equipo está bien y debemos seguir en esta línea. Cuento con todos mis jugadores y lo de fuera no lo puedo controlar. Todos están enchufadísimos y entrenan muy bien. Eso es lo importante… Soy el entrenador y elijo con mi gente a los que juegan. Los jugadores no se meten en eso y solo quieren ganar partidos. Jugando cada tres días el riesgo de lesiones está ahí y hemos tenido lesiones, como todos los clubes. Aquí hay profesionales muy competentes y estamos atentos a lo que dicen. Nunca vamos a arriesgar con un jugador que se pueda hacer daño, aunque el riesgo existe porque hay muchos partidos. A nivel de la preparación física estamos bien”.

