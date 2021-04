Zidane asegura que la Superliga “es una cuestión” de Florentino Pérez

MADRID — Zinedine Zidane declaró que la creación de la nueva Superliga europea es una “cuestión del presidente” del Real Madrid, Florentino Pérez, y no quiso manifestar su opinión al respecto.

El técnico francés habló en la previa del partido del miércoles contra el Cádiz e insistió en que su única preocupación es lograr los tres puntos en el Estadio Ramón de Carranza para intentar seguir peleando por el título de liga.

Zidane observa un partido del Real Madrid EFE

“Eso es una cuestión del presidente. Yo estoy aquí para hablar del partido, no para hablar de otras cosas. El resto no es mi trabajo, ya me conocéis”, declaró Zidane que, además, no quiso mojarse sobre el nuevo formato.

“No te voy a dar mi opinión. Igual decís que no me mojo y es verdad, porque lo que a mí me gusta es entrenar”.

El Real Madrid ha liderado la revuelta del futbol europeo abanderando la Superliga frente al actual formato de la Champions League. De hecho, el primer presidente de la Superliga es el propio Florentino Pérez.





2 Relacionado

Ante la guerra de comunicados desatada entre los máximos organismos del futbol europeo, el propio presidente blanco descartó en el programa “El Chiringuito” que la UEFA pueda expulsar de la Champions League a los equipos que formen parte de la Superliga.

Zidane también fue preguntado por esta posibilidad pero dejó claro que ni él ni sus jugadores están demasiado preocupados por este tema.

“Nosotros no hablamos de eso en el vestuario”, sentenció el francés.

Florentino Pérez también admitió estar “tranquilo” sobre un hipotético fichaje de Kylian Mbappé y Zidane, cuestionado por ello, respondió entre risas: “Si lo dice el presidente… Yo sólo estoy pensando en el partido del Cádiz, es la verdad”.

La Serie A, Copa del Rey, UFC, miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

El entrenador blanco sigue sin recuperar a Toni Kroos para el encuentro contra el Cádiz, pero anunció que Dani Carvajal, lesionado desde febrero, ya está disponible. También vuelven Nacho y Casemiro tras cumplir ciclo de amonestaciones contra el Getafe. La gran noticia, además, es que Raphael Varane ya está recuperado del COVID-19 y podrá viajar hasta el sur de Andalucía.

Sobre Eden Hazard, el técnico admitió que “no está para jugar”, pero también comentó que su vuelta depende de las sensaciones que tenga el propio jugador.

“Si no está Hazard es que no está al 100”. Lo importante es que cuando vuelva esté bien y vayamos poco a poco. La sensación de Eden no es la misma y hay que estar muy atentos. Mañana no va a estar”, dijo el francés.

Del mismo modo, Zidane subrayó que, pese al empate ante el Getafe, “hay vida” y van “a pelear por todo” tanto en La Liga como en la Champions League. En referencia a esto, el técnico galo manifestó que sigue con los pies en el suelo, recordando que no hace mucho tiempo muchos pedían su cabeza.

“Se decía que si estaba en la calle, que los jugadores no valían nada. Yo sólo garantizo que vamos a pelear, no sé si vamos a ganar o no, lo importante es la fuerza que vamos a meter. Nos anima la competición. Se puede hacer, es lo que queremos. Cuando juegas al límite puedes hacer más”, finalizó el entrenador del Real Madrid.