Zidane admite que el Madrid “está al límite físico” tras ganarle al Barcelona

“Bueno, como siempre, la sensación de cada uno. El árbitro si no ha pitado es porque no lo hay. Luego, el tiempo añadido, es él quién decide. Nada. Lo importante para nosotros es lo que hicimos en el campo y merecimos la victoria porque tuvimos muchas ocasiones de gol. No podemos decir que sólo ha sido el árbitro, merecimos la victoria en el campo”, reivindicó.

“A nosotros no nos va a cambiar nada ser líderes, tenemos que seguir porque queda mucho. Eso sí, hay que disfrutar de lo que hicimos con dos buenos resultados, pero hay que descansar bien porque hay jugadores tocados otra vez, no sé cómo vamos a acabar la temporada; estamos al límite físicamente. Nos cuesta terminar nuestros partidos, pero estamos vivos”, dijo en Movistar+.

