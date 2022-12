Zelenski vuelve a comparar a Rusia con los nazis y Putin acusa a Occidente de “explotar vergonzosamente” a Ucrania

Para Zelenski los crímenes rusos en territorio de Ucrania y contra los ucranianos no tienen precedentes desde la II Guerra Mundial . Putin tiene, como parece lógico, otra visión de su propia invasión y considera que la culpa no recae solo en Kiev, sino también en sus aliados occidentales. “Durante un periodo de años, Occidente ha estado explotando sus recursos, promocionando el genocidio y el terror en el Donbás, y convirtiendo al país en una colonia mientras utiliza al pueblo ucraniano como carne de cañón , como un ariete contra Rusia”, sostuvo desde Kirguistán.

“Terror aéreo, terror de misiles, ataques de la Federación Rusa, que tanto recuerdan a los bombardeos nazis de Reino Unido “. Para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, su homólogo ruso, Vladimir Putin, es la versión de Hitler en el siglo XXI. Y lo es porque desde febrero ha decidido llevar adelante una invasión de Ucrania que ya está en un punto total de estancamiento. En cambio, para el Kremlin lo que está haciendo Occidente no es ayudar a Kiev, sino que lo está “explotando vergonzosamente” . Si el frente militar no avanza, sí lo hace la batalla por el relato en un momento clave dadas las circunstancias.

