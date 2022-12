Zelenski sale de Kiev por primera vez desde el inicio de la guerra y llega a EE UU el día que Biden desafía a Rusia con el envío de Patriot

Por otro lado, Putin ha prometido a su Ejército ofrecer todo lo que necesiten “sin límites de presupuesto” y mejorar la capacidad de la tríada nuclear del país. A la vez, pretende sumar a un millón y medio de soldados más para reforzar la invasión. El presidente ruso se escudó en que los medios que utilizan las fuerzas de la OTAN en las operaciones en Ucrania para contrarrestar a la fuerzas rusas son de sobra conocidos. “Todo esto debe ser analizado minuciosamente y utilizado para la edificación de nuestras Fuerzas Armadas, para elevar la capacidad de combate de nuestras tropas y de los servicios de seguridad patrios”, sentenció Putin. “Combatís, y no temo estas comparaciones, no son palabras altisonantes, como los héroes de la guerra de 1812 , de la Primera Guerra Mundial y de la Gran Guerra Patria”, dijo también en una arenga a sus tropas.

Rusia, viendo el panorama, optó por una respuesta comedida, y no espera “un cambio de postura” por parte de Ucrania con el viaje de Zelenski. Además, Moscú advierte incluso de que habrá “un recrudecimiento” del conflicto en los próximos meses, de lo que responsabiliza directamente a Kiev. “El suministro de armas continúa. El abanico de armas que se entregan a Ucrania se está expandiendo . Todo ello, por supuesto, lleva a un agravamiento del conflicto y, de hecho, no le va bien a Ucrania”, esgrimió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Así, Rusia no prevé un giro “hacia un proceso de negociaciones”.

Desde el pasado 24 de febrero, cuando tuvo inicio la invasión rusa de Ucrania, Zelenski se ha mantenido en Kiev y no ha salido del país, todo ello a pesar del ofrecimiento de algunos países para que el mandatario se refugiara ante la agresión de Rusia. No obstante, hasta ahora había declinado todas las ofertas, haciendo hincapié en que él, como jefe de Estado de su país, debía permanecer durante la guerra. Quien ha representado a Ucrania de manera presencial en el exterior ha sido la primera dama, Olena Zelenska.

Zelenski no ha abandonado su ya tradicional estética verde, el color de la guerra, y fue recibido tanto por Biden como por su esposa, Jill , en las puertas de la residencia del presidente estadounidense. “La guerra aún no ha terminado” , repitió Zelenski mirando a Biden, después de lo cual le entregó también una insignia de un capitán del Ejército ucraniano. “No la merezco, pero la acepto encantado”, respondió el presidente de Estados Unidos.

You May Also Like