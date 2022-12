Zelenski planea visitar este miércoles la Casa Blanca y el Capitolio | Internacional

En un video publicado por su oficina de la visita a Bajmut, Zelenski sostiene una bandera ucrania y alude a su intención de entregársela a los líderes estadounidenses. “Los muchachos nos entregaron nuestra hermosa bandera ucrania con sus firmas para que la transmitamos”, dice el presidente en la grabación. “No estamos en una situación fácil. El enemigo está aumentando sus tropas. Nuestro pueblo es más valiente y necesita armas más poderosas. Lo pasaremos de los muchachos al Congreso, al presidente de los Estados Unidos. Estamos agradecidos por su apoyo, pero no es suficiente. Es algo, pero no es suficiente”.

Nancy Pelosi, que apura sus últimos días como presidenta de la Cámara baja anunció este martes una sesión extraordinaria para el miércoles por la noche con un “enfoque muy especial en la democracia”. El anuncio, que no añadía más información, llegó en forma de carta. “Estamos terminando una legislatura muy importante del 117° Congreso con una norma que promete progresos para el pueblo estadounidense y apoya nuestra democracia”, escribió Pelosi en un texto en el que aconsejaba a los parlamentarios que no se perdieran la ocasión.

