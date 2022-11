Zelenski matiza ahora que no está seguro “al cien por cien” de lo ocurrido en Polonia y que se unirán a la investigación sobre el misil

Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró que “cada hora que pasa recopilamos más pruebas sobre este misil: es un cohete de fabricación soviética, probablemente de la década de 1980, que puede alcanzar objetivos a una distancia de incluso más de 150 km. No sabemos exactamente desde dónde se lanzó, así que no añadiré más. No quiero especular”.

En un programa de televisión polaco, Jakub Kumoch, responsable de política internacional de la oficina presidencial, afirmó que “ahora mismo hay muchos indicios de que uno de los misiles ucranianos para derribar misiles rusos no dio en el blanco, su sistema de autodestrucción no funcionó y este misil , lamentablemente, provocó la tragedia”.

Zelenski, que ha participado en el Bloomberg New Economy Forum de Singapur, ha abogado en una entrevista por esclarecer las circunstancias de este suceso, un día después de insistir en que los proyectiles caídos en Przewodow eran rusos y no ucranianos .

You May Also Like