Zelenski denuncia un bombardeo a un centro comercial con “más de mil civiles dentro” y un “inimaginable número de víctimas”

“Estas afirmaciones sobre una suspensión de pago no tienen ningún fundamento legal”, señaló hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia dice haber realizado el pago en moneda extranjera en mayo, pero que si esos fondos son retenidos y no entregados a los destinatarios “ya no es su problema” . El Ministerio de Finanzas explicó que el 20 de mayo ingresó a la Depositaria Nacional de Liquidación (NSD) 71,25 millones de dólares por los bonos de 2026 y 26,5 millones de euros por los de 2036.

Mientras tanto, en el plano económico continúan los movimientos internacionales. Por primera vez en más de cien años los pagos de los bonos extranjeros que debe Rusia no se han recibido a tiempo, en lo que podría ser una de las primeras grandes consecuencias económicas de las sanciones al Kremlin por haber invadido Ucrania. O así lo afirma la agencia estadounidense Bloomberg, que afirma que Rusia ha incurrido por primera vez desde 1918 en una suspensión de pagos, tras haber superado los 30 días de gracia. El Gobierno ruso, por su parte, ha negado que esto haya ocurrido y asegura que ha pagado a tiempo los intereses de dos eurobonos, por lo que el hecho de que los fondos no llegaran a los inversores es culpa de Occidente y de sus sanciones contra el país.

“La situación es difícil, pero el fuego no se extendió. La Policía, la Guardia Nacional y el Ejército están trabajando en las labores de rescate”, ha indicado Lunin en declaraciones, donde también ha añadido que “el ataque ruso no tiene otro objeto que aterrorizar a los ucranianos “. “Es un lugar civil al que ucranianos pacíficos vienen a comprar. ¡Está cada vez más claro que el objetivo de Rusia es el genocidio de los ucranianos!”, ha dicho.

