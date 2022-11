Zayra Gutiérrez muestra su barriga tras cinco meses de embarazo

La joven compadeció ante los medios para dejar claros los rumores que corrían acerca de que su padre les había echado de casa. “ Mentira. Si es que no dicen ni una verdad, pero no voy a entrar en eso”, dijo a Europa Press, asegurando también que, tanto Arantxa como Guti están muy contentos con la noticia: “Mi madre me ha comprado una bolsa enorme de ropa, así que imagínate”.

De esta forma, la pareja demuestra que no va a callar su felicidad frente a las críticas. “Lo que hay que escuchar, madre mía. Menos mal que no tienen ni idea de nada y solo inventan”, escribió la joven recientemente en Instagram.

Zayra Gutiérrez no puede sentirse más feliz. La pasada semana anunció su embarazo junto con su pareja, Miki Mejías, y desde entonces no duda en compartir nuevos detalles sobre la nueva etapa que juntos atraviesan.

