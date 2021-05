Zara lanza su primera línea ‘beauty’ libre de estereotipos y orientada hacia todos los géneros, razas y edades

“There is no beauty, only beauties” (no hay belleza, solo bellezas). Así es como se presenta la renovada sección beauty de Zara, que desafía la belleza hegemónica y apuesta por la diversidad de género, raza y edad.

La marca líder de Inditex abraza la individualidad con una colección de maquillaje completa (brochas incluidas) y a todo color para que encaje con cualquier persona que quiera experimentar con la belleza, dejando la puerta abierta a todos los estilos y particularidades de cada uno con una campaña 100% inclusiva.

Esta línea nace gracias a la maquilladora Diane Kendal, directora creativa de Zara Beauty, aportando su visión profesional para responder a las necesidades tanto de las personas más amateurs, como de los expertos para que puedan encontrar productos de calidad con una paleta de más de 130 colores.

La maquilladora apuesta por las tendencias más rompedoras. NADINE IJEWERE/ZARA

Kendal, conocida por haber trabajado en las grandes pasarelas de moda de Nueva York, Milán o París, ha decidido crear una colección de productos para ojos, labios, rostro y uñas en todo tipo de acabados, desde los más mate y empolvados hasta los más jugosos para conseguir cualquier tipo de look orientado a todo tipo de persona, apostando por un maquillaje para todos.

Dentro de la colección podemos toparnos con labiales mate de larga duración que apuestan por los colores ricos, pero que a la vez son suaves y respetuosos con los labios. Sin embargo, si preferimos fórmulas más nutritivas, también nos ofrecen bálsamos de colores vibrantes o aceites labiales perfectos para aportar hidratación y volumen.

En cuanto a los ojos, nos encontramos desde paletas a todo color para los looks más llamativos como con paletas de colores neutros para cuando busquemos un toque más natural y sofisticado que podemos elevar con un eyeliner potente. Las mejillas tampoco se quedan atrás y Zara propone iluminadores, coloretes y polvos bronceadores con pigmentos ricos y resplandecientes.

Una gran apuesta de la marca son los esmaltes de uñas disponibles en 39 tonos fascinantes que se adaptan a todos los tonos de piel y gustos, hechos con ingredientes naturales y con fórmulas de alta resistencia.

Imagen promocional de Zara Beauty. ZARA

Adaptándose a los nuevos tiempos y las nuevas demandas de la sociedad a la industria de la cosmética, Zara ha decidido seguir el camino de una belleza responsable con el medio ambiente, elaborando cada producto con fórmulas limpias y envases recargables.

Todos los productos acabados podrán ser llevados a tiendas seleccionadas para que puedan deshacerse de ellos de forma responsable y, además, también se encuentran trabajando en desarrollar programas de reciclaje para darles una nueva vida.

Todos los productos están libres de crueldad animal

Una de sus grandes proclamas es que sus productos no están testados en animales, cómo manda la normativa de la Unión Europea. Sin embargo, para las personas que buscan cosméticos cruelty free, pueden alarmarse al saber que también se van a vender en China.

Uno de los requisitos que tiene China para poder vender allí productos cosméticos es que antes tienen que ser testados. Sin embargo, esto no se aplica a aquellos que se vendan de manera online en el mercado internacional, como es el caso de esta nueva línea de maquillaje de Zara, por lo que se puede decir que sus productos están libres de crueldad animal.

La venta online comenzará en todos sus mercados europeos y también en EE.UU, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda a partir del 12 de mayo. Después, sera llevado progresivamente al resto del mundo.

Por otro lado, en cuanto a la venta física, cinco de las 22 tiendas en las que introducirá el concepto desde el primer minuto están situadas en España, siendo Marbella (C.C Marina Banús), A Coruña (calles Compostela 3-5 y Sánchez Bregua 2), Madrid (calle Serrano 23) y Barcelona (Passeig de Gràcia 16).