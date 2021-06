Zara adelanta las rebajas de verano en España y confirma la nueva fecha

Debido a la situación provocada por la covid-19, las tiendas del grupo Inditex comenzaron la temporada de rebajas del año pasado el 25 de junio. Y este año, Zara, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho y Uterqüe comenzarán a ofrecer rebajas el miércoles 23 de junio para compras online y el día siguiente, 24 de junio, en tiendas físicas, según confirman medios especializados. Además, algunas tiendas ya ofrecen precios especiales, como Bershka, Pull and Bear o Stradivarius.

