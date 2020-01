Zapatillas Salomon Supercross Goretex: marca trail running

Antes de probar un modelo así, hay tantas dudas como expectativas de que Salomon acierte en este nuevo giro. Y dos meses después, se puede confirmar que lo ha conseguido. Las Supercross son un pequeño tanque para casi todas las superficies : han pasado calor, frío, mucho frío, han ‘navegado’ por charquitos y charcos y han mantenido el pie listo para seguir haciendo kilómetros. No obstante, hay que tener claro el fin de estas zapatillas: no son para largas tiradas o ultras interminables; está más pensada para entrenamientos que para competir. Allí funcionan como un seguro más que fiable.

