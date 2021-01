Zaida Batista asegura que vacunarse debe ser una decisión individual

La que no viene con cuento y hablando claro en redes sociales es la ex reina de Carnaval, Zaida Batista.

También puedes leer: Fonsi y Ozuna se suman a los artistas del programa especial de Biden

La también actriz aprovechó toda la controversia que se vive en redes sociales, grupos de Whatsapp y demás, para hablar y dar su punto de vista sobre la vacunación por COVID-19.

“La decisión de vacunarse o no, contra el COVID19, debe ser individual, pero no se deje llevar por los audios o cadenas que circulan en redes sociales, ya que cualquiera puede subir información al Internet, es decir, mucha de la información que circula, es creada por personas sin ningún conocimiento ni médico ni científico”, resaltó también la actriz del programa Parecen Noticias.

“Si usted desea tener información verídica, consulte con un médico o váyase a fuentes fidedignas. No por nada los doctores pasan toda su vida estudiando y actualizándose cada día”, agregó en un post en su cuenta de Instagram.

También puedes leer: Pago de cheques a jubilados se hará en la Agencia Administrativa en La Chorrera

La también deportista agregó que está a favor de las vacunas, ya que muchas enfermedades que mataban a millones de personas en el mundo, se han podido controlar y erradicar mediante ellas.

“Hace exactamente un año, estuve muy enferma por casi un mes. No podía levantarme de la cama por los dolores en mi cuerpo, tenía todas las articulaciones inflamadas, dolor en el pecho que no me dejaba respirar y dolores horribles de cabeza; me hice muchos exámenes y nadie daba con lo que tenía. Pensé en lo peor y con dos bebés que dependían de mí al 100%, estaba desconsolada de pensar que no iba a estar ahí para ellas. Finalmente dieron con lo que tenía, Influenza tipo B y mi carga viral fue altísima. Un doctor me dijo, que gracias a Dios me había vacunado contra la Influenza, porque de lo contario me hubiese ido peor. La influenza no es ni cerca de lo mortal que es el Covid19 y a mí me fue malísimo con ella. Piense bien las cosas”, resaltó Bastista.