Yuyee, exmujer de Frank Cuesta, sale de la cárcel después de seis años y medio

El activista considera que la cantante tailandesa ha logrado salir de prisión gracias al “trabajo de los abogados”, pero también al apoyo y la “ayuda moral” que tanto él como su familia han recibido bajo el conocido hashtag #FreeYuyee. “Esto ha sido a base de ser muy pesados y de no perder la esperanza. Y sobre todo de no perder las ganas de que se haga justicia”, dice Cuesta en el clip.

