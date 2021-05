YouTube puede aumenta la cantidad de anuncios sin que los creadores moneticen por sus vídeos

Philipp Schindler, vicepresidente senior y director comercial de Google, explicó a los analistas qué está impulsando ese crecimiento: “ Los enfoques históricos para llegar al público a través de, digamos, llamémoslo, la televisión lineal ya no funcionan. Los anunciantes están utilizando YouTube ahora para llegar a un público que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Y recuerde, más jóvenes de 18 a 49 años están viendo YouTube que todos los programas de televisión lineal combinados. Y las marcas también están viendo un alcance más incremental en YouTube en comparación con la televisión” .

El último cambio menos relevante está relacionado con las restricciones al reconocimiento facial: los Términos ya establecían que no puedes recoger ningún tipo de información identificable de una persona sin su permiso; sin embargo, ahora se recogen de una manera más explícita y enumerada que engloba todas las acciones que no están permitidas.

¿Esto que quiere decir? Pues bien, YouTube, quieras o no, pondrá anuncios en sus vídeos (siempre y cuando estos no violen las políticas de servicio de YouTube como mostrar drogas, palabras malsonantes, etcétera). Esto aumentará la cantidad de anuncios que veremos en YouTube y además los creadores de contenido de dichos canales no verán ningún tipo de monetización por parte de esta medida.

