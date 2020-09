YouTube lanza ‘Shorts’, una funcionalidad de vídeos cortos que pretende hacer la competencia a TikTok

Como los chicos de Google no son nada modestos, en el comunicado oficial de presentación de ‘Shorts’ no se cortan en asegurar que “los vídeos cortos generados por los usuarios nacieron en YouTube” , haciendo mención a la primera publicación de la plataforma: un vídeo de 18 segundos llamada ‘Yo en el zoo’ de hace 15 años.

Durante todo el verano se han sucedido varios rumores sobre el lanzamiento de esta herramienta por parte de YouTube. ¿Cómo no iban a aprovechar la oportunidad? Con TikTok, el pionero y soberano del formato corto, en medio de una tremenda crisis , todas las demás grandes -y no tan grandes- tecnológicas se han lanzado a imitarle para ver si recogían algunas de sus migajas. O para repartirse la herencia si Trump conseguía aniquilarlo en Estados Unidos .

