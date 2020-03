Youtube desmonetiza los vídeos que hablan sobre el coronavirus

El trabajador cambia enseguida al siguiente tema y ya no se da más información al respecto, es decir, no especifica en qué tipo de cuentas ha desmonetizado los vídeos que hablan sobre el coronavirus .

Sacarse un sueldo extra a costa de un tema tan serio y preocupante como es el coronavirus de Wuhan ya no va a ser tan fácil en YouTube . La plataforma de vídeo ha incluido el coronavirus entre sus ‘temas sensibles’ y como tal, según dictan sus pautas de contenido amigable para anunciantes, no podrá monetizarse .

