‘#YoMeInformoPMA’, es el nuevo espacio con toda la información sobre el COVID-19

Desde que hace una semana arrancó el nuevo espacio de consultas #YoMeInformoPMA sobre la todavía poco conocida enfermedad COVID-19, han pasado por Sertv Canal 11, la televisión de todos los panameños, los principales protagonistas de la estrategia estatal contra la brutal epidemia, incluida la ministra de Salud, Rosario Turner Montenegro. El programa, de emisión diaria a las 8:00 a.m. y repetición a las 10:00 p.m., responde a la creciente demanda de información sobre la declarada pandemia, que ha superado el millón de contagios en todo el mundo. El interés de la población sobre la emergencia sanitaria vigente para atender la crisis mundial no hace más que crecer y necesita respuestas ciertas.

