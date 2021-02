Yomatsy ya tiene su licencia como traductor público

Para los que no saben, la también excompetidora de Calle 7 tiene una licenciatura en Inglés con énfasis en traducción. “El mensaje que me enseñó mi mamá, siempre ronda mi mente y el que repito a todo joven o adolescente: Lo único que dura para siempre es el conocimiento” , escribió en su cuenta de Instagram.

Sí, la también comunicadora mostró con mucho orgullo su carné a través de sus historias de Instagram . “La emoción es grande. Por un momento me bloqueé. Fue complicado hacer más de dos exámenes importantísimos en un día, sabiendo que al no pasar tendría que esperar cinco años y gracias a Dios pasé y con A+”, destacó.

