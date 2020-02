Yolanda Díaz considera “estéril” el debate sobre el impacto del SMI en el campo y niega la segmentación

En este sentido, ha indicado que “ la Inspección de Trabajo no puede actuar ahí porque no tiene competencias” y que, por ello, “estamos trabajando para operar rápidamente con los cambios legislativos precisos y poder actuar en esos lugares”.

Respecto a la reunión que mantendrá este viernes con varios sindicatos agrarios y si en ella se tratará la posibilidad de reducir las peonadas necesarias para recibir el subsidio agrario, el PER, la ministra ha señalado que no se tratará el PER en el encuentro , y que, al ser el primer encuentro colectivo son estas organizaciones, se trata de escuchar sus propuestas y reclamaciones.

