Yohan Blake, dispuesto a renunciar a los Juegos Olímpicos si le obligan a ponerse la vacuna del coronavirus

La organización de Tokio 2020 ya advirtió que no va a obligar a los países a que sus deportistas vayan vacunados a los Juegos, pero algunos Comités Olímpicos ya han empezado a poner las primeras dosis, como Lituania, Hungría, Serbia, Israel y Singapur. Alemania, Canadá, Gran Bretaña e Italia ya han confirmado que no pedirán prioridad para los suyos, todo lo contrario que España. El ministro Uribes aseguró que lo iba a solicitar a Sanidad.

