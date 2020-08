Yoga para estos momentos que vivimos

Tenemos que comprender que conectarnos con todo lo que nos rodea es algo natural en todos, nos demos cuenta o no que lo estamos haciendo. Por ejemplo, una persona que camina por un bosque en silencio, que mira el mar, que pinta un cuadro o que compone música, está en meditación activa. Hay mucha confusión y, sobre todo, mala traducción de estos conocimientos en occidente. Cuando hablamos de meditación las personas creen que tienen que buscar algo o conseguir algo que no está en ellos y realmente es todo lo opuesto.

Pero vayamos por partes, la meditación o el yoga no son religiones, son conocimientos filosóficos y prácticos antiguos de cómo sentirnos y reconocer lo que somos realmente. India, donde surge o es canalizado este conocimiento, en toda su historia ha sido invadida por muchas culturas, países y esas culturas tomaron la meditación y al yoga como prácticas y le colocaron sus creencias religiosas. Pero la meditación y el yoga, cuando surgen desde su tradición, no contenían ninguna connotación religiosa.

