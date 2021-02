Yoel Bárcenas sobre Girona: “Estoy seguro de que podemos clasificarnos”

“Cuando los resultados no salen y te alejas de los equipos de arriba te pones triste, pero hay que estar tranquilos y seguir trabajando igual, ser positivos e ir paso a paso y partido a partido. Ahora solo hay que pensar en el Mirandés”, añadió Bárcenas tras asegurar que el Girona empezó “bien la segunda vuelta, ganando al Espanyol, el mayor rival. Pero no hay 22 Espanyol y hay que ganar a todos”.

You May Also Like