Yoani Ben está destrozada por la muerte de Rocco, quien sería el padrino de Maya

La muerte de Rocco Barría Valencia impactó a las personas que lo conocieron muy de cerca. Él era propietario de la Academia Scouting Models Oshunlab y uno de los mejores amigos de la excompetidora de Calle 7 Panamá, Yoani Ben. ¡Chuzo!

Se conoció que Rocco murió de un infarto; su cuerpo fue encontrado sin vida en su hogar.

Según Yoani, tenía rato que no compartía con Rocco, pero no por mada malo, sino que se fue a vivir a Colón y últimamente ha estado viajando mucho. “Rocco, no te puedo decir el tipo de hombre que era. Los que lo conocían saben que era un ángel y no porque se murió es que estoy hablando bien de él, no, ese hombre tenía un corazón gigante para ayudar sin esperar nada a cambio”, comentó.

Yoani no se esperaba esto, dijo. A ella le dijeron y no lo podía creer, ya que en la madrugada – del mismo día en que falleció- él subió una fotografía a su estado. Ella pensó que una persona enferma ni siquiera está metida en un celular.

“Lo vamos a extrañar todos los que lo conocimos. Es una pérdida que con el tiempo se va a curar, pero sé que está en un lugar mejor que esta tierra. Vi lo que subieron y le doy las gracias. Ver los comentarios de la gente… en la tierra lo que hay es virus, destrucción, maldad, enfermedad, problemas, y él no va a tener nada de eso en donde él está. Lo vamos a extrañar, pero está mejor que nosotros”, dijo.

Lea también: Artistas nacionales piden ayuda a Nito; exigen pago por ‘shows’ en Carnavales

También se refirió a los comentarios negativos hacia la muerte de Rocco. Destacó que mucha gente no piensa antes de emitir algún tipo de comentarios. “Yo me quedo con lo bonito; ojalá que la familia no lea los comentarios de la gente”, mencionó Ben.

A ella le informaron que Rocco tenía ya días de estar sufriendo de taquicardias, por lo que estaba asistiendo al médico.

Como era de esperarse, hubo momentos en la conversación en que Yoani Ben suspiraba por lo afectada que está.

Entérate: ¡Ataja!, Sech lanzará un tema que habla sobre la violencia de género

Para ella, era el padrino de Maya

Sí, Rocco, su amigo, iba a ser el padrino de su hija más chica, Maya, hija también del modelo y empresario Polo Polo.

Ella la iba a bautizar el día de su cumpleaños, pero todo se atrasó por el tema del coronavirus. “No la he bautizado, pero él sí iba a ser el padrino. Yo le partí una torta, el papá fue que sí le celebró algo con poca gente, pues Maya sufre de asma y no quería exponerla tanto”, comentó la famosa.