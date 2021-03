Yoani Ben dice que aprendió a golpes, pero aprendió

Estoy esperando que mi novio me regale a Mufasa, el perro que tanto quiero. Él sabe cual es. Llevo diez meses esperando que me dé este gran regalo, confesó la excompetidora de Calle 7 en sus historias de Instagram

Los seguidores de “La Pantera” le hicieron varias preguntas en Instagram, una de ellas, “cuándo presentas a tu novio” , y ella respondió: “Mis amigas y mi mamá ya lo conocen. Las redes para mí solo es para negocio. Lamentablemente este mundo es tóxico, yo hace rato dejé de subir muchas cosas de mi vida privada. Aprendí a golpes, pero aprendí. Ojo, tampoco me escondo de nadie, por ahí me verán”, aseguró.

Yoani Ben es de esas que aprendió a golpes, pero aprendió. Y es que la excompetidora de Calle 7 confirmó que tiene más de un año y medio de relación con una persona, que parece no es del medio, y además aclaró, que si no lo ha mostrado en redes, es porque lamentablemente este mundo es muy tóxico.

