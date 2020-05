“Yo y mi gente somos todo y tú eres un periodista de mierda”

El 31 de mayo de 2010, el Real Madrid presentó a José Mourinho como nuevo entrenador. El portugués acababa de ganar la Champions League con el Inter de Milán y los blancos habían despedido a Manuel Pellegrini. Desde el primer día se vio el cambio de carácter, tanto deportivo, como mediático.

Y es que una de las señas de identidad de la época de Mou en el banquillo del Santiago Bernabéu fue su difícil relación con la prensa. Atizado sin piedad por un sector, alabado en exceso por otro, la polarización tuvo un episodio muy comentado que ha recordado uno de sus protagonistas con motivo del décimo aniversario de aquella presentación.

Antón Meana, periodista de la Cadena SER, ha recordado en ‘Carrusel Deportivo’ la famosa bronca que le echó Mourinho y su cuerpo técnico por una información.

“Lo que más le molestaba a Mourinho era que teníamos información. Le molestaba que lo que contábamos era verdad. Sabía que teníamos contacto con el vestuario y lo quería cortar porque no lo dominaba él”, ha comenzado el reportero gijonés. Todo fue por la relación que había entre los jugadores y Silvino Louro, preparador de porteros. Según la fuente de Meana, el técnico era un espía de Mourinho y por eso la relación era cada vez más difícil.

Días después de que el periodista diese esta información en Radio Marca, donde trabajaba por aquel entonces, Mourinho aprovechó una rueda de prensa para indagar sobre quién era el topo en el vestuario blanco. Uno de los jefes de prensa pidió a Meana que le acompañase a una sala, que querían hablar con él.

“Me pasan a una puerta anexa a la sala de prensa y cuando entro en la sala, está Louro, está Luis Campos, que era otra persona del equipo de José Mourinho, está el señor Mourinho y están dos personas del equipo de comunicación del Real Madrid y nos ponemos a hablar los seis. Louro me afea la conducta, me habla en ‘portuñol’, no le entiendo muy bien, me dice que quién soy yo para llamarle topo, que su hija le llama desde Portugal para decirle que allí le llaman espía, que quién soy yo para faltar al respeto. Me disculpo con él por el hecho de su hija esté dolida, pero le digo que está contrastado desde el momento en el que me lo cuentan y que si a mí me lo dicen, se lo tengo que contar a mis oyentes”, relata Meana rememorando aquello.

En ese momento es cuando interrumpe Mourinho, que hasta el momento había estado callado. “La charla dura 20-25 minutos y Mourinho pierde un poco los papeles, dice la frase que en aquel momento tuvo mucho revuelo, aquello de que ‘en el mundo del fútbol yo y mi gente somos todo y tú eres un periodista de mierda’. Él utiliza el marco de la puerta para explicar a qué altura está él en el fútbol y a qué altura estoy yo en el periodismo deportivo, intenta en todo momento desprestigiar a su vestuario, que hay una serie de ovejas negras que perjudican al grupo…”, recuerda, antes de contar lo que más le sorprendió.

“Uno de los jefes de prensa del Real Madrid piensa que yo voy a caer y voy a decir el nombre de mi fuente y me pone la mano en el pecho y delante de Mourinho me dice, ‘por favor, el nombre de la fuente no lo des, eh’, como diciendo ya solo falta que digas el nombre de la fuente y me revientes el vestuario”, opina Meana.

Todo acabó a los 25 minutos, cuando se van. Al salir de la sala a la zona donde estaban los demás periodistas, a Meana le asaltaron para preguntarle por lo sucedido, aunque no fue a más. Fue al día siguiente cuando decidió relatar todo en Radio Marca. “Me empezaron a llamar amigos míos diciendo que habían contado que me había pegado Mourinho“, rememora.

Pese a este incidente, el periodista asegura que años después la situación se calmó bastante y hasta el entrenador ha sido amable con él y los demás reporteros españoles, aunque la relación fue de todo menos buena.

“Me reencontré con Mourinho años después en una pretemporada, le conté que me había cambiado de emisora, que estaba en la Cadena SER, me dio la enhorabuena, le pedí una entrevista, me dijo que no, pero en dos partidos que fuimos a cubrir al Manchester United le dijo a la jefa de prensa que diera turno a los españoles, siempre nos saludaba al acabar”, recuerda.

“Yo creo que el tiempo todo lo cura, que hay que criticar aquella época porque fue muy fea, pero a mí no me alegra que el Tottenham pierda, empate o gane, yo no le deseo nada malo a José Mourinho, aunque seguiré contando lo mal que hizo para el Real Madrid aquellos años”, remata Meana.