‘Yo voy a votar’: opositor Capriles llama a participar en elecciones regionales de Venezuela

“Este año es distinto al año pasado”, insistió Capriles, que también llamó a no votar en 2020. “Tenemos un Consejo Nacional Electoral (…) que no teníamos el año pasado” con dos opositores en la directiva.

El líder opositor Juan Guaidó , reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, incluido Estados Unidos, ha dicho no obstante que no hay condiciones para votar.

