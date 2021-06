“No entiendo muy bien como él, siendo exjugador, por un minuto de gloria o por un programa de fama hable así. Me parece lamentable. Podría entrar a descalificarlo aún más por varios encontronazos que hemos tenido en mi carrera pero bueno, yo tengo más respeto a los excompañeros” , comentó Busquets sobre las palabras de un Van der Vaart que comentó que “España es horrible. Lo único que hacen es pasarla de uno a otro. No tienen ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo”.

You May Also Like