‘Yo también perdí a mi familia biológica’: Domingo Barrios

¿Por qué compartes tu historia?

Porque yo también perdí a mi familia biológica y quiero que se sepa que, pese a todo, seguimos teniendo una oportunidad de vida.

Domingo, ¿es tu nombre real?

No. Nací con el nombre Daniel.

¿Dónde naciste?

En Colón, en el hospital Amador Guerrero. Mi madre era una inmigrante colombiana muy humilde.

¿Qué pasó con ella?

Murió inesperadamente cuando yo tenía seis meses.

¿Conoces la identidad de tu padre?

He intentado averiguarlo… No he podido. No hay claridad en los documentos.

¿Qué pasó tras la muerte de tu madre?

Ella murió en la casona donde vivíamos, y yo quedé envuelto en una sábana en la misma habitación. El alcalde (creo que era el alcalde) contactó a una pareja que conocía, y que sabía que quería cuidar a un niño. Llegaron y el cuerpo de mi madre seguía ahí. Mi madre adoptiva me recogió y me llevó con ellos. Así llegué a la casa de la familia Barrios. No había Mides, Senniaf ni nada de eso, así que ese se volvió mi hogar de acogida. Así empezó mi vida con ellos. Ellos son mis padres, los únicos que he tenido. Y los amo igual o más que cualquiera a sus padres. No conozco mejores personas en el mundo. Hay muchas personas maravillosas, pero ellos son la cima de la bondad y la generosidad. Creyeron en mí sin importar lo que pudieran pensar los demás.

Y, ¿qué pensaban los demás?

Siempre estuve rodeado de personas que protegieron mi privacidad, por lo que no me afectó mi crecimiento.

O sea, que en la escuela nadie sabía.

No. En el barrio sí, pero nadie lo comentaba. Yo he contado la historia por encima a muy pocas personas, pero jamás la había contado de esta manera.

Esos seis primeros meses, no se sabe cómo viviste… ¿Tuviste afectaciones en la nutrición y en tu desarrollo?

Hubo muchas dudas al respecto, pero por fortuna no, y crecí sano. Fui al kínder en Sabanitas y luego entré a La Salle.

¿Nunca hubo un juicio?

Sí. En la casona donde vivía mi mamá había una vecina que quería mi custodia, pero finalmente se la dieron a mis padres.

¿Tenías abuelos?

Sí. Pasaba mucho tiempo con ellos. Tenían una fábrica de bloques y yo trabajaba en el mostrador. Ahí entendí la bendición que es el trabajo. Mis abuelos tuvieron una hija –mi madre–, y criaron al hijo de una prima. Siempre he pensado que Dios nos crea como tribus. Nos agrupamos. Eso lo vi desde el inicio de mi vida.

¿A qué edad te mudaste a Panamá?

A los 8. Mi mama quería que tuviera una mejor calidad de vida y Colón se estaba poniendo inseguro. Entré en La Salle de Panamá, donde estudié hasta quinto año. Me hubiera graduado en 1988.

Y, ¿qué paso?

Mi mamá siempre me hizo sentir que yo era tan importante como los demás. En los veranos me enviaba a intercambios de estudiantes para aprender inglés, y me quedaba con familias de intercambio (a vivir otra vez con extraños que me acogían en su hogar). Quise acabar la secundaria en Estados Unidos y asegurarme una buena educación. Me gradué en Illinois, también en un hogar de acogida. Y estudié en Texas, con una beca del Ifarhu y fondos de mis papás, porque para ellos, la palabra “no” no existe. Lo único que no se puede, es volver a nacer. Me criaron optimista.

Vuelves al país. ¿Cómo llegas a SOS?

Vivía cerca de la Iglesia Santa Marta, por ahí quedaba SOS y mi mamá me explicó por qué esos niños estaban ahí. Yo tuve dos grandes oportunidades en la vida: nacer y tener una familia. Fui doble bendecido, no una víctima. Esa oportunidad quería entregarla a alguien más. Aunque no viví en un albergue, en SOS les daban los mismos valores y oportunidades dentro de lo que podían, que a mí. Sin importar el ADN ni dónde nacieron… todos tenían la oportunidad de ser grandes, de surgir. Cada vida es una oportunidad.

Y, ¿cómo te involucraste?

A los 31 años abrí mi empresa y comencé a donar como empresa benefactora. A ellos les sorprendió que yo quisiera compartir lo que empezaba recién a ganar. Es que hacía match lo que viví y lo que ellos representaban en la vida de estos niños. “Madres” que los querían como si fueran propios, y una asociación que actuaba como un padre. La situación no era igual a la mía, pero los resultados sí podían serlo.

Empezaste como directivo honorario.

Sí, y me convertí a los años en el presidente. El más joven a nivel mundial.

Y de eso han pasado ya 20 años.

Sí. Yo me responsabilizo de lo que le pase a cada uno de esos niños. Y en todos los albergues eso debería ser igual. A los niños hay que cuidarlos y protegerlos. En SOS, a verlos ni siquiera entro solo yo. Siempre deben estar la madre o la tía SOS. Porque tú no dejarías que a tu casa vayan extraños a hablar con tu hija. ¿Por qué hacerlo acá? El modelo de SOS es lo más cercano a una real familia para alguien que no la ha podido conseguir. Y con eso me identifico. Porque yo tuve una oportunidad, pero no todos los niños la tienen. SOS les reemplaza el trauma por amor. En cada niño hay un Domingo.

¿Por qué en Panamá no se ha debatido la creación de un sistema de protección integral a la niñez?

Por falta de voluntad. Los niños son un grupo vulnerable, pero con poca influencia política. Entonces lo rezagan en las prioridades. No hay regulaciones ni fondos para ejecutar esas regulaciones.

Entonces, ¿tenía razón Eduardo Ulloa cuando dijo que el sistema era incapaz de resolver esta situación?

Sí. No hay un marco legal ni recursos, ni monitoreos eficientes. Para el gobierno, los albergues son el salvavidas de un problema social que ellos no resuelven.

SOS ofreció al gobierno la ayuda para el marco de esa ley. ¿Les respondieron?

Ninguna. Y hemos presentado leyes varias veces y las han engavetado.

A falta de ese sistema, ¿qué derechos tienen los niños de los albergues?

En teoría, los mismos que el resto. En la práctica, están indefensos y a merced del criterio de quienes dirijan el albergue en el que les tocó estar.

¿Qué debería incluir una ley de niñez?

Que el primer derecho sea vivir con su familia. Dos, acceso a una adopción adecuada. Tres, acceso a un hogar de acogida. Cuatro, acceso a albergues que protejan sus derechos. Cinco, que puedan ser devueltos a sus familias cuando las falencias hayan sido solucionadas. Y seis, acceso a programas de fortalecimiento familiar, para que la familia no se desintegre y el niño no pierda el cuidado parental.

‘Derecho a vivir con su familia’. ¿Eso no se respeta?

Legalmente así debe ser, pero muchas veces no se hace el esfuerzo suficiente para buscar miembros de la familia directa o extendida que puedan atenderlo. Simplemente los mandan a un albergue.

‘Tener acceso a una adopción adecuada’. ¿Eso por qué no se da?

Las leyes de adopción son muy complicadas y burocráticas. Adoptar puede demorar hasta siete, ocho años, si es que lo logras. Está hecho para que no se pueda.

‘Acceso a hogares de acogimiento’, que subsidiados, cuidan y muchas veces adoptan al niño. ¿Eso existe aquí?

No. Muchas veces eso evita el albergue, que debería ser la última opción. Hubo una ley al respecto, pero la archivaron.

‘Que puedan ser devueltos a sus familias cuando las falencias hayan sido solucionadas’. ¿Eso pasa?

En SOS creemos en el reintegro familiar. Eso requiere acompañamiento, recursos y tiempo, y eso no hay en otros albergues. Los niños quedan ahí aun cuando sus padres, que estaban en extrema pobreza, ya tienen trabajo; o tenían problemas de drogas y ya los han superado.

¿Por qué lo ha hecho bien SOS?

Parte de hacerlo bien es encarcelar abusadores. En todos los albergues eso puede pasar; lo importante es tener cero tolerancia. En los años que llevo ahí hemos denunciado y logrado encarcelar a varias personas por abusos sexuales.

Lo peor que sabe de otros albergues.

La comida de perros y el maltrato físico son atroces. Pero armar un negocio de prostitución con niñas vulnerables, eso es un crimen de otro nivel.

Obligar a las niñas violadas a dar a luz pese a que la ley les permite abortar. ¿Cómo se llama eso?

Eso es un claro abuso de derechos.

Grupos religiosos: ¿deberían estar a cargo de albergues, o debe ser un tema manejado técnicamente?

Religiosos o no, lo que debe primar es la formación especializada de quienes estén a cargo de los niños. No puede ser que haya albergues sin trabajadores sociales, psicólogos o educadores.

¿Se supervisa que los albergues tengan personal idóneo?

No. Por eso estamos viendo esto.

No hay cárceles privadas pero sí albergues en manos de particulares. ¿Abandonó el Estado sus funciones?

Sí, pero no porque los albergues estén en manos de particulares, sino porque no han pasado ni las leyes para formalizar el servicio. Más allá, los gobiernos deberían tener pocos albergues, porque la idea es que los sistemas de adopción y acogida funcionen. Pero no es el caso.

¿Cuántos albergues debería haber?

Más que la cantidad, debería haber una relación directa entre niños y cuidadores. Una madre cuidadora no debería tener más de siete niños. Lo otro es que no podemos seguir mezclando niños discapacitados, con VIH, problemas de drogas, embarazadas, etc.

De los 55 albergues, ¿por cuántos metería la mano en el fuego usted?

Por SOS, Malambo y Ciudad del Niño.

Albergues de papel. ¿Abundan?

Si hay uno, ya es mucho…

Financieramente, ¿qué control hay? ¿Cómo, por ejemplo, sabemos que no llegan $5 mil al mes y se usan solo $2 mil, desapareciendo el resto?

No tenemos manera de saberlo, porque no hay auditorías confiables que permitan verificar el uso de los fondos.

Son mil 200 niños en los albergues. ¿Es esto fácil de reparar?

Sí. Con voluntad, sí. Hay que pasar la ley y asegurar el buen uso de los fondos.

¿Cuánto le cuesta a SOS cada niño?

Entre $450 y $500 al mes.

Eso, multiplicado por los mil 200 que hay, costaría solo $6.4 millones al año.

Exacto. Y en un país con el presupuesto de una república grande, con un canal de Panamá, con nuestra capacidad de crédito, es impresentable tener este problema.

En seis meses usted lo arregla, dijo. ¿Alguien lo contactó?

Nadie.

¿Cómo le afecta a SOS no saber cuáles son los albergues que han cerrado?

Muchos albergues lo hacen bien y dependen de la buena confianza que generen en sus donantes. Esta falta de información hace que muchos dejen de donar.

Lo que provocaría otro problema, pues, ¿dónde van a mandar a los niños?

Exacto.

Han detenido a tres encargados de albergues. ¿Buen inicio o chivos expiatorios?

Espero que un buen inicio, pero no sé…

¿Qué hacen los directivos de la Senniaf?

No se reúnen y tampoco interactúan con los albergues.

Su mensaje a Cortizo.

En campaña, nos reunimos con usted varias oenegés interesadas en la ley de protección integral. Usted nos prometió su apoyo. Este es el momento, presidente.