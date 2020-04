Zlatan vive con incertidumbre el tramo final de temporada por la pandemia de coronavirus, pues tiene un contrato con el Milan que termina en junio, pero quiso destacar que “aún no hay decisiones oficiales. He dicho siempre que quiero jugar al fútbol el mayor tiempo posible y nunca sabes lo que pasará en el futuro. Soy un tipo que quiere entregarse y no quiero seguir jugando sólo por ser quien soy”.

El atacante defendió que “he dado a ese club (el Malmoe) 10 millones de euros”, explicó en referencia al derecho de formación FIFA por ser su club de origen, pero prefiere pasar página: “Lo que pasó, pasó, ahora no es importante para mí. Hoy en día hay cosas más grandes, hablamos de la salud del mundo. Esta estatua no significa nada en el contexto actual. Sé lo que hice y a lo que contribuí”.

You May Also Like