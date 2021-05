Yo pregunto | La Prensa Panamá

Yo pregunto, por no acusar. Debido a los daños causados por las inundaciones ocurridas el pasado 4 de noviembre, el Gobierno Nacional aprobó un desembolso de $100 millones para ocho provincias afectadas. Pero hoy, en los distritos de Tierras Altas y Renacimiento de la provincia de Chiriquí, a seis meses tenemos cuantiosas preguntas. ¿Quién puede presentar en alto, un informe verás de estos fondos? ¿Habrá el Sistema Nacional de Protección Civil identificado absolutamente todos los puntos críticos en sus informes Sinaproc-DPM-413/03-12-2020 y Sinaproc-DPM-CH-064/16-abril-2021?

Lo cierto es que no se ha visto efectiva acción por parte del Ministerio de Obras Públicas en la carretera de Volcán hacia río Sereno. Por ejemplo: existe un embalse por Silla de Pando que permea debajo de la carretera, cayendo como graciosa cascada por el otro lado. El ministerio responsable de la seguridad vial tampoco ha mandado a reparar en la carretera antecito de Palo Santo, un paño que está siendo carcomido y, por supuesto, cuenta con insegura señalización.

Estamos esperando sus obligatorias inspecciones en seis puentes más. Se cuestiona la asignación de los caminos de producción, ya que particularmente en Renacimiento, la situación de sus caminos es precaria y peligrosa. Existe una espeluznante situación en una barriada por la quebrada Chachá en Cerro Punta.

A seis meses, no han reemplazado el puente sobre la quebrada Tizingal que cobró dos vidas, ni han arreglado un vado, vitales ambos para la economía local y para la seguridad de sus residentes. Tampoco han arreglado el puente que cruza el río Chiriquí Viejo en Paso Ancho hacia importantes fincas cafetaleras, que en cualquier momento se desplomará afectando también la producción de lotes de café Geisha de un pequeño productor. ¿Le importa al ministro de Desarrollo Agropecuario o al Ministerio de Comercio e Industrias estos temas?

Pregunta directa al director de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente: ¿dónde, cómo y cuándo veremos la luz de informes de manejo de cuencas? ¿El Ministerio de Desarrollo Agropecuario habrá visitado las fincas en las mesetas de Nueva Suiza, para verificar la existencia de pantallas de protección vegetal en sus orillas? Definitivamente, este invierno hará estragos lavando tierra y llevándose las rocas, tierras y troncos de los recientes y desgarradores deslaves.

Justo esos ocho deslaves desembocan sobre la Quebrada Lara, donde dos puntales del estribo norte de su puente cuelgan alegremente. El vado en Cerro Punta, que atraviesa la carretera frente al gimnasio, es una bomba de tiempo; recientemente sí fue reparado, pero carece de una barrera de seguridad en una caída de veinte metros y, además, ya tiene un hueco.

Hace quince días, los trabajos del dragado en Bambito sufrieron un revés y no porque “se adelantaron las lluvias ni porque no habían terminado las obras”, sino porque no sabemos si realizaron estudios hidrológicos, diseños, especificaciones o inspecciones. Y así puedo seguir preguntando, pero, ¿a quién le importa si se hacen bien o no las cosas en este país? Tic tac, tic tac…