‘Yo no soy jefe, soy líder’: Enrique Lau Cortés

¿Cuándo quedará el IVM sin plata para pagar las jubilaciones?

Si no hacemos nada, 2025. Tiene certificado de defunción firmado ya.

Hay muchas propuestas. ¿Usted por cuál se inclina?

Que el fondo mixto le preste plata al fondo solidario.

¿Qué se logrará con el diálogo, si Cortizo y la directiva no quieren medidas paramétricas?

Al menos un proceso para repensar la Caja. Los ingresos bajaron; los gastos no.

Pero siguen con un funcionario administrativo por cada técnico. En Costa Rica, hay uno por cada cinco.

Eso es parte de lo que hay que cambiar.

¿A cuántos ha contratado usted?

En 2020, a 406 administrativos y mil 385 de salud. Despedí a 623.

Doctor, contrató al doble…

Hay que hacer más esfuerzos.

Para entrar ahí, ¿sirve más un diploma o la carta de un diputado PRD?

Por eso tengo tantos problemas ahí…

¿El ‘qué hay pa’ mí’ de Yanibel Ábrego?

Ja, ja. Paso.

Vuelvo al diálogo. ¿Le tiene fe?

Ojalá podamos superar nuestras pasiones e intereses…

¿Por qué tanto matraqueo para nombrar al facilitador?

Intereses. Se consideró a Jorge Arosemena, Stanley Muschett, Denis Allen, Guillermo Márquez Amado, Graciela Dixon, Guillermo Salazar…

Y eligieron a Joaquín Villar, un varillero.

No me metas en ese lío.

En 2020 se recaudó 29% menos de lo esperado en cuota obrero patronal. ¿Supone eso un uso más agresivo de las reservas del IVM?

Sí. Desde 2016 ha ido disminuyendo la reserva. En 2018, el subsistema exclusivo de beneficios definidos perdió $48 millones. En 2019, $249.9 millones; en 2020, $379.5 millones, y en 2021 va a aumentar 35%. Enfermedad y Maternidad ya tiene un déficit de $20.5 millones. Y Riesgo Profesional, de $10.6 millones. En 2019 estaban en negro; ya están en rojo. Estamos en crisis.

¿Qué porcentaje de los panameños no paga su cuota obrero patronal?

Como el 30% o 35%.

Hay tres problemas básicos en la Caja: pocos cotizantes y muchos jubilados, irregularidades administrativas y el flujo de caja del IVM. ¿Las pensiones las debería atender otro ente?

Duplicarías costos y burocracia. El subdirector maneja eso y yo manejo el resto.

¿La salida de él es un rumor o…?

Nombre, eso es un bochinche que se han inventado los que él incomoda.

¿Usted siente que él le hace sombra?

Me potencializa. La inteligencia de un líder se mide por quienes tiene alrededor.

O sea que usted se siente un líder.

Sí. Yo no soy jefe, soy líder.

Si es líder, ¿por qué no dijo nada de las vacaciones de su amigo Croston?

No quería irrespetarlo.

¿Él no irrespetó a los médicos saliendo de viaje cuando le prohibió las vacaciones al resto?

El me pidió las vacaciones a mí.

Los problemas tecnológicos de Safiro y Sipe parecen ser la respuesta a todas las irregularidades, ¿cuándo arreglarán este tema?

Estamos esperando que el Gabinete apruebe el acto del Sipe. Presentamos documentación hasta la semana pasada.

¿No le da pena manejar fondos a mano, con $4 mil millones de presupuesto?

Sí nos da. Es inconcebible.

¿Cómo no hay medicamentos?

Es la situación mundial, y hay exceso de consumo de ciertos medicamentos… Hay que hacer una reingeniería logística.

¿Cuál era el porcentaje de acceso antes que usted llegara y cuál es ahora?

Es igual.

La directiva, en una palabra.

Complicada. Muchos intereses que no representan a la Caja, sino a ellos mismos.

Y, ¿la Junta Técnica Actuarial?

Inflexibles. No era un impedimento tener refrendo para emitir criterio.

La directiva es una corregiduría laboral. ¿Qué cambios propondría para que haga lo que debe?

Cierto. Exigiría un mejor perfil y que no respondan a quien los puso. Si yo quiero mover a un funcionario de escritorio, él puede apelar y hasta que la directiva no resuelva, eso tiene efecto suspensivo.

¿Por qué no es público el acuerdo de FCC para la Ciudad de la Salud?

Está en proceso. Ellos detendrán el proceso de arbitraje internacional y le cederán la obra a empresas panameñas.

¿A cambio de qué?

El gobierno le pagará lo que le debe.

¿Hay algo de esto por escrito?

Aún no.

¿Cuánto costará finalmente esa obra?

$250 millones más de lo planeado.

Ya. El gobierno se jacta de que terminó esa obra en un mes. Si es así, ¿por qué se demoraron 18 meses en hacerlo?

No se había decidido. No era tan fácil.

¿Qué pasó con los cinco hospitales que no estaban listos cuando usted entró?

Terminamos uno.

Explique por qué no se pagó la licencia de gravidez a mujeres que llevan años cotizando, pero que fueron suspendidas por la pandemia.

Es que yo no puedo pagar a alguien que no ha pagado. La ley no me lo permite.

Pero si el gobierno cerró el país…

Sí, hay que buscar una fórmula… Estamos en ese proceso.

Todo es ‘hay que’ y ‘estamos en eso’…

Todo tiene su proceso.

Y, ¿la denuncia de los guantes robados?

Aún están investigando.

¿Por qué se suspendió la entrega de medicinas a domicilio?

Porque ya hay más movilidad.

¿Usted ha pensado en renunciar?

Estaré aquí mientras tenga la confianza ciudadana y el apoyo del presidente.

¿Él lo apoya?

Al menos no me mete el cuchillo.

Y, ¿la ciudadanía confía en usted?

Hay de todo.

¿Cómo el Seguro dice que no hubo irregularidades en la vacunación y luego la viceministra de Salud y el presidente lo desmiente?

No se ha podido probar… Las 13 personas señaladas también tenían derecho.

La auditoría la hicieron en un día…

Es que era fácil.

¿Fue un error rechazar el hospital de mil 500 camas que ofreció China?

Yo no supe de eso. Debe ser una fábula.

Licitación de $168 millones. ¿Quién estaba detrás?

No tengo idea. Por eso me fue tan fácil tumbarla.

Demoró en tumbarla y la defendió. ¿Admite que se deja presionar?

No…

Y la empresa les hizo una donación siete días antes de darle el contrato.

Yo no conocía al señor. Nosotros recibimos muchas donaciones.

Médicos cubanos. ¿Por qué ese acuerdo no es público?

No tengo ni la menor idea.

¿Cómo, si en el Seguro hay más de 65 de esos médicos?

No participé en la contratación.

O sea que ni sabe si se les paga a ellos o a Cuba. Eso no es propio de un líder…

No participé de eso…

¿Cómo el Seguro obliga a usar la hidroxicloroquina y la ivermectina, sin respaldo científico?

La instrucción del Minsa es a criterio médico. La desesperación provoca tratamientos compasivos.

El regente de la salud recomendando medicamentos no probados…

Esa decisión se tomó con la evidencia que había en el momento.

La evidencia cambió y es contundente.

Es que no hay un consenso.

¿Dónde podemos ver, entre los muertos, cuántos usaron medicamentos no probados?

Eso se va a estudiar.

¿Cuántos pacientes mueren en el hospital y cuántos en casa? ¿Por qué esa no es data pública?

No tengo conocimiento.

¿Cuántos de los fallecidos tenían comorbilidades?

Yo te diría que más del 95%.

¿Por qué ya no va a las conferencias?

Ya no me invitan.

¿Dónde están las camas que dicen tener, y cuántas de ellas tienen equipo y personal para atenderlas?

Nosotros hacemos monitoreos diarios.

¿Cómo se sentiría usted si un familiar muere y usted se entera días después, y llamando sin descanso?

Indignado. Yo sé que eso pasa…

¿Dónde está contagiándose más la gente, en el transporte o en fiestas?

En transporte más que en fiestas.

¿Qué sustento tiene cerrar playas?

Paso.

¿Usted se atendería en el Seguro si no tuviera rosca?

No tengo rosca. Estuve hospitalizado y les pedí atenderme como a los demás.

Debió pedir que al resto lo atendieran como a usted. Hay que tener rosca hasta para conseguir cama en intensivos. Si no, mueres en sala.

A veces no hay cama, ni con ni sin rosca.

Le hubiera podido tocar en catre…

No seas mala.

Ventiladores. ¿A quién se los ha comprado el Seguro y a cuánto?

No conozco…

¿Cómo no sabe eso?

Yo solo los pedí a la mesa Covid.

¿Por qué seguimos pagando el triple por los insumos? ¿No tenemos proveedores fijos?

No.

¿Ya todo el personal médico tiene insumos o sigue teniendo que hacer vacas para comprarlos?

Mala. Eso ya pasó…

¿Por qué, tras 11 meses, el Seguro sigue entregando resultados de pruebas después de una semana?

Esa es una pregunta compleja…





