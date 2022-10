“Yo no querría para mi hija un novio de 63 años”

Este miércoles, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, se estrena el cuarto episodio del pódcast Querido Hater, disponible en Podimo, donde Malbert recibe a Laura Fa.

Durante el episodio, la colaboradora de Sálvame ha hablado de varios de sus compañeros de programa, entre los que se encuentra Kiko Matamoros, al que se ha enfrentado en más de una ocasión.

La periodista ha asegurado no tener muy buena relación con él y ha querido opinar sobre el reciente anuncio de boda con su actual pareja Marta López Álamo: “Yo no querría para mi hija, cuando tuviera 23 años, un novio de 63, porque creo que existe una profunda desigualdad que lo romantizamos como ‘el amor no tiene edad’ y el amor sí tiene edad y sobre todo en relaciones desiguales”.

La colaboradora también ha querido hablar sobre el papel de Terelu Campos en la Sálvame Snow Week, el cual no consideraba muy relevante: “Desde fuera me parecía superprescindible Terelu, no me daba la sensación de que aportara mucho”.

De igual forma, el creador de contenido y la periodista han conversado sobre la salida de Paz Padilla del programa y su vuelta a la televisión: “Lo que le pasa a Paz es que le gusta hacer ver que sabe de todo y ha recibido mucho odio porque le han dicho, ‘¡oye, de esto no sabes, cállate!'”.

Para finalizar la entrevista, Laura Fa ha hablado sobre uno de los temas más controvertidos del mundo de la televisión, la historia del clan Carrasco. La periodista ha confesado haber recibido mucho odio en redes sociales por defender a Rocío Carrasco desde el principio: “Éramos minoría los que seguíamos apoyando a Rocío“, y continúa diciendo: “No ha sido nada fácil, y ahí me cayó un hate…”.