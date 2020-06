“Yo no he firmado como segundo piloto en Ferrari”

La noticia del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari es, posiblemente, una de las más inesperadas en la Fórmula 1 reciente. El madrileño dejará McLaren para irse a un equipo en el que ya hay un líder, Charles Leclerc, que ha conseguido echar a Sebastian Vettel de la Scuderia y, de momento, de la propia competición.

Por eso, desde el primer momento se ha colocado a Sainz en una incómoda situación de segundo piloto, algo que el madrileño ha negado en una entrevista a ‘El Partidazo de COPE’.

“Yo no he firmado nada que ponga segundo piloto. En mi contrato pone, como en todos los que he firmado, que el equipo está por encima del piloto pero no pone nada de segundo ni de apoyo de nadie”, ha afirmado, contundente. “Daré todo por Ferrari y daré todo lo que necesiten, sobre todo, para intentar ganar. A mí me da igual el color del coche. Yo trato a todos los pilotos por igual, todos somos rivales y hay que ir a por todas. Si hay una situación complicada, tomaré la decisión correcta”, ha zanjado al respecto.

Sainz es consciente del cambio que se le avecina. La presión en Ferrari no es la misma que en McLaren y confía en que el equipo británico siga confiando en él de la misma manera.

“Me lo van a contar todo porque les puedo ayudar mucho todavía en lo que queda de año y de cara al año que viene. Yo les he pedido, por favor, que me mantengan informado porque yo soy el primero que quiere ver a McLaren en el podio lo antes posible, y creo que sinceramente les puedo servir de ayuda igual que he servido de ayuda en el último año. Estamos acabando la relación de muy buena manera, y creo que los dos nos beneficiaríamos de contárnoslo todo y seguir desarrollando el coche juntos”, señaló, negando toda polémica de base.

Repetir podio con McLaren sería muy especial, y sabe que el logrado en Brasil de 2019 le hizo ganar aún más prestigio del que ya tenía. “Todo ayuda, y un podio más todavía, sobre todo saliendo último en una carrera en seco y con los adelantamientos que hubo. Seguro, pero yo creo que también ayudan los años en Toro Rosso, en Renault… Todo ayuda. Cuando un equipo como Ferrari te evalúa para ficharte tiene en cuenta las 102 carreras que llevo. Las habrán analizado y habrán tomado una decisión”, opina.

Ahora cambiará de un McLaren de calle a un Ferrari de calle, que no está mal, aunque no cree que le hagan un descuento. “Ferrari sólo me mandó el contrato para firmar. No me mandó nada más. Lo firmas con una sonrisa en la cara que ya os podéis imaginar. Lo de tener descuento en un Ferrari está en periodo de negociación, no lo he mirado”, bromea.

La posibilidad de ver a Fernando Alonso de nuevo como rival en la pista está ahí, aunque Sainz tiene sus dudas. Él conoce a esta Renault, ya que pilotó para ellos hace dos temporadas. “Ahora mismo Renault no está entre los equipos competitivos, pero se avecinan cambios en la Fórmula 1 y no sé si esos cambios pueden ayudar a que Fernando tome la decisión de volver. No lo sé, se me escapa porque no he hablado con él del tema. No sé qué idea tiene o cuánto le apetece. Sé que la Fórmula 1 es para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos”, asegura sobre el asturiano.

La foto con su abuelo

Una de las imágenes que ha dejado en este confinamiento, antes de irse a su casa de Londres, ha sido una emotiva foto junto a su padre y a su abuelo.

La figura de Antonio Sainz ha sido muy importante para él, y admite que estos tres meses sin verle se le han hecho duros.

“Esa foto era una oportunidad muy buena de enseñar a la gente que a los abuelos hay que quererles y hay que hacerles caso”, explica. “Todos los jóvenes subimos fotos de lo que hacemos, lo que comemos, lo que molamos y no sé por qué nadie sube una foto con su abuelo, cuando yo creo que hay que tenerles muy en cuenta porque son los que sacaron el país adelante hace unos años. Fue un poco emotivo al principio, pero luego lo pasamos genial”, reivindica el joven Sainz.

De esa foto ha sido muy comentado el ‘coche’ en el que va el abuelo, el ‘carromato’, como dice el propio Carlos. “Él iba en su coche eléctrico, y yo iba a ir con mi bici, pero estaba como loco porque yo fuese con un triciclo de motor que había comprado por Amazon. Mi abuelo empezó de botones y su primer sueldo fueron dos pesetas. Sus comienzos fueron muy humildes y en la familia le admiramos mucho“, confiesa, emocionado.

Fase 1 ✅ y después de 3 meses, hemos ido dar una vuelta en “carromato” con el abuelo Sainz. Con precauciones y siempre protegiendo a los mayores. // Today we have gone for a ride in a “Carromato” with grandpa Sainz. Always with caution 😷 and protecting the elderly! pic.twitter.com/17nfTW05jI — Carlos Sainz (@Carlossainz55) May 31, 2020

La Fórmula 1 está ahora mismo muy involucrada en las protestas por el caso de George Floyd, especialmente un Lewis Hamilton a quien Sainz mandó un recado de manera indirecta.

El español entiende la postura del hexacampeón del mundo. “Hay que entender su posición y la forma en la que ve él las cosas. Además, él pasa mucho tiempo en Estados Unidos. Yo condeno el racismo, no entiendo cómo puede haber racismo. A mí me pilla de lejos porque nunca he visto un acto racista delante de mí. Las imágenes que vi son una aberración. Lo condeno, lo odio. No sé cómo puedo ser más claro, pero creo que las protestas deben ser pacíficas porque corres el riesgo de perder la razón que tienes”, afirma.