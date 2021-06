“Yo no dije nada cuando él se tiró mal la bola 20 veces al sacar”

Rafa Nadal habló sobre las quejas de Cameron Norrie durante el partido que enfrentó a ambos en tercera ronda de Roland Garros con victoria para el español. El británico se quejó a la juez porque Nadal tardaba mucho entre juegos cuando acudía a por su toalla para secarse el sudor.

“Él ha intentado poner presión al árbitro, pero yo entre juegos necesito ir a la toalla, que está muy lejos. Ha jugado sus cartas. Yo no he dicho nada cuando él se ha tirado 20 veces mal la bola al sacar. El juez de silla me ha advertido y he intentado ir más rápido”, afirmó contundente Nadal en declaraciones a Eurosport.

Por otro lado, el balear se mostró contento tras su primera semana en el Grand Slam francés: “El tercer set ha sido más cómodo y tuve más ocasiones de cerrar el partido antes. Creo que mi primera semana ha sido positiva por ganar todos los partidos y no perder ningún set y también he superado momentos complicados así que sensaciones muy positivas”, dijo.

Sobre el joven Sinner, número 19 del mundo a sus 19 años y su rival en octavos, se deshizo en elogios: “Jannik es un joven que mejora cada semana y tiene buenos tiros. Nos conocemos bien. Estuvimos entrenando juntos en Adelaida. Yo tendré que ser agresivo y no cometer errores. En octavos de ‘Grand Slam’ no se puede esperar un rival fácil”, comentó.